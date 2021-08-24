МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде". Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить почетный знак Российской Федерации "За успехи в труде", - говорится в документе.

Указом также утверждено положение об этом почетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

Согласно положению, награждение почетным знаком "является формой поощрения коллективов предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за последние пять лет, предшествующие дате внесения представления о награждении".

Представления о награждении почетным знаком вносятся президенту руководителями федеральных ведомств или главами регионов.

Предполагается, что награждаться почетным знаком коллективы будут отдельным указом президента "как правило, один раз в год, в канун Праздника весны и труда (1 мая), при этом почетным знаком ежегодно награждаются не более пяти коллективов". В отдельных случаях по решению президента допускаются исключения из этого требования.