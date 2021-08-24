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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе

В Северной Осетии больница, где погибли пациенты, прекратит прием больных COVID-19

Прием пациентов с коронавирусом начала республиканская клиническая больница

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница скорой помощи (КБСП) в Северной Осетии, где погибли пациенты, прекратит на месяц прием больных с коронавирусом из-за несоответствия требованиям кислородных систем. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба во вторник.

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"Мы вынуждены будем на месяц, а то и больше, КБСП закрывать как ковидный центр. Потому что то, что там сделано с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению. Это касается сегодня всех наших лечебных учреждений", - сказал Меняйло.

Прием пациентов с коронавирусом начала республиканская клиническая больница (РКБ). На базе семиэтажного корпуса развернуто 460 инфекционных и 42 реанимационных койки.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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