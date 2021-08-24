Власти Мордовии организуют вакцинацию иностранных студентов в сентябре

ТАСС, 24 августа. Власти Мордовии планируют организовать в сентябре вакцинацию от коронавируса студентов, в том числе представителей других государств. При этом вузы начнут обучение в очном формате, сказал ТАСС во вторник врио главы Мордовии Артем Здунов в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

"Очная форма обучения [будет в вузах]. 1 сентября - это время возвращения студентов. Мы будем вакцинировать тех студентов, кто не успел вакцинироваться, в том числе иностранных студентов. Проводим активно пропаганду среди учителей, тех, кто работает с детьми", - сказал Здунов.

Ранее врио главы Мордовии сообщил ТАСС, что в республике более 20 тыс. работников образования, в том числе почти 11 тыс. педагогов, привиты от коронавируса. Это около 85% всех работников отрасли. По данным правительства Мордовии, школы также начнут обучение в очном формате, при этом торжественные линейки в республике в этом году пройдут только в первых и 11 классах, для остальных школьников проведут классные часы.

Власти отмечают, что заболеваемость COVID-19 в Мордовии пока не снижается, ежедневно выявляется около 70 случаев заражения, лечение в ковидных госпиталях получают почти 1 300 пациентов. В общей сложности в республике в 10 инфекционных госпиталях развернуто более 1,5 тыс. коек. Привито в республике 285 049 человек, в том числе 248 628 - двумя компонентами вакцины, план по вакцинации выполнен на 65,8%, а охват всего населения первым компонентом составляет 36,6%. Выполнить план по вакцинации Мордовия планирует к сентябрю.

За период пандемии в республике зафиксировано 25 547 случаев COVID-19, 22 204 человека выздоровели, 465 человек умерли от коронавируса как основной причины. В Мордовии запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.