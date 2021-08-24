В Дагестане закупят спецтехнику для перевозки кислорода из-за роста числа заражений

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Дополнительную спецтехнику для перевозки медицинского кислорода из-за роста числа заражений коронавирусом закупят в Дагестане. На эти цели направят более 30 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник советник председателя правительства Дагестана Зарема Уразаева.

"В связи с увеличением количества заболеваний COVID-19 в Дагестане возросла потребность в медицинском кислороде. Суточное потребление жидкого медицинского кислорода составляет 30 тонн. Между тем, поставщики медицинского кислорода в республике столкнулись с проблемами его транспортировки из других регионов из-за отсутствия спецтехники. Председателем правительства республики Абдулпатахом Амирхановым принято решение о выделении из резервного фонда 31 млн рублей МЧС по региону на приобретение тягача и цистерны-полуприцепа, предназначенных для перевозки медицинского кислорода", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, собственное производство медицинского кислорода в республике отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Дагестане будут наращивать поставки кислорода из других регионов.

По последним данным, в республике с начала пандемии зарегистрированы 46 466 случаев заражения коронавирусом (в том числе 190 за последние сутки).