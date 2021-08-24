Порядка 43 млн пенсионеров в России получат выплаты в размере 10 тыс. рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Единовременную выплату в 10 тыс. руб. получат порядка 43 млн пенсионеров. Об этом во вторник заявила журналистам замминистра труда Ольга Баталина.

О чем Путин говорил на съезде "Единой России"

Новые выплаты и уроки Афганистана. О чем Путин говорил на съезде "Единой России"

"Порядка 43 млн человек [это коснется]", - сказала она, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров затронет единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

Она добавила, что все технологии и алгоритмы выплаты ПФР уже отработаны. "Эти выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсий. Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета. При этом треть пенсионеров пользуется сегодня при получении пенсии услугами доставочных организаций, в том числе "Почты России". Поэтому в те сроки, в которые он получал пенсию, он получит и единовременную выплату", - подчеркнула Баталина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.

22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей. Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на эти выплаты потребуется порядка 500 млрд рублей из бюджета РФ. По его словам, в России порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, около 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, а также военные пенсионеры.