Кузнецова предлагает внедрить в России институт сертифицированных нянь

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила включить в народную программу партии "Единая Россия" дополнительные меры по поддержке многодетных семей и упрощению погашения ипотеки, а также инициативу по внедрению в России института сертифицированных нянь. Об этом она сказала во вторник на съезде партии.

"Мы предлагаем дополнительно ввести меры по упрощению для семей с детьми младше трех лет погашения ипотеки, в которой были задействованы средства материнского капитала", - сказала Кузнецова.

По ее словам, в программе также должны быть отражены меры по поддержке молодых, многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации, а также семей, где воспитываются дети с особенностями развития.

"Я очень рада, что вот это предложение от родителей услышано, сегодня президент об этом сказал - о необходимости продления работы по предоставлению выплат и распространении на другие возрастные категории тех ежемесячных выплат, которые сегодня есть на детей до семи лет", - подчеркнула Кузнецова.

"Серьезным подспорьем родителям стало бы внедрение института сертифицированных нянь. Особенно актуально это может быть для многодетных семей, для семей, которые воспитывают детей с особенностями развития", - добавила омбудсмен.

По ее словам, во многих регионах поднимались вопросы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Речь шла о проблемах реабилитации и абилитации, а также об упрощении процедуры медико-социальной экспертизы и лекарственного обеспечения.

"Здесь особенно важно работать на опережение, на профилактику. В некоторых регионах работают модели ранней помощи детям, когда малыш сразу после появления на свет попадает в руки специалистов. В итоге, по данным некоторых экспертов, примерно в 30% случаев удается избежать инвалидности. Нужно включить это в программу. Нужно поддерживать это направление", - считает Кузнецова.