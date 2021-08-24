МИД РФ составляет списки россиян, желающих вернуться в Россию из Афганистана

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. МИД РФ готовит списки россиян, желающих вернуться на родину из Афганистана. Об этом ТАСС во вторник заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Безусловно, находятся [в Афганистане граждане РФ и их дети]. Мы сразу же после этой ситуации, которая возникла, - мы же понимаем, что это на границе союзных республик произошло, - тоже связались с МИД, стали уточнять информацию, сейчас мы с ними на связи. Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идет", - сказала она, отвечая на вопрос о нахождении на территории Афганистана граждан РФ и их детей.