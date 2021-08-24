Роскомнадзор подтвердил утечку баз данных клиентов Oriflame

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Хакеры украли базу персональных данных клиентов компании Oriflame и разместили ее на трех интернет-ресурсах. Роскомнадзор направил запрос в компанию о предоставлении информации о данном инциденте, ей может грозить штраф, сообщили ТАСС в ведомстве во вторник.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что хакеры выложили в интернет отсканированные копии паспортов более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame.

"На текущий момент украденная база ПД [персональных данных] клиентов Oriflame выявлена на трех интернет-ресурсах. Два ресурса заблокированы, третий удалил ссылку на базу", - говорится в сообщении.

По факту утечки персональных данных Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию об инциденте.

"В случае подтверждения факта невыполнения Oriflame обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тыс. рублей", - отметили в Роскомнадзоре.

О кибератаке

На сайте косметической компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она была подвержена серии кибератак, из-за которых данные клиентов появились в открытом доступе в интернете. При этом в Oriflame уверяют, что серии атак не затронули номера банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операций пользователей.

В компании признались, что у злоумышленников есть доступ не только к клиентам из России, но и из других стран СНГ и Азии.