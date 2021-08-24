Путин заявил, что в России впервые есть возможность в целом решить жилищный вопрос

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Возможность решить жилищный вопрос граждан появилась впервые за всю историю России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой корпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

"Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом", - сказал он.

Путин отметил, что "ДОМ.РФ" является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важной области, как жилищная сфера. Он сделал акцент на то, что само по себе жилье является важнейшей составляющей для любого человека и семьи. При этом, по оценке президента, в этой области остается еще очень много нерешенных задач.

Также Путин отметил, что государство должно обеспечить юридическую безопасность граждан в сфере приобретения жилья.