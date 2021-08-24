Проценко: коллективный иммунитет к коронавирусу пока недостаточен

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу пока недостаточен. Об этом заявил журналистам во вторник в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России" главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму.

"Считаю, что нет", - сказал Проценко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, выработался ли коллективный иммунитет у граждан к коронавирусу.

Он заявил, что эпидемиологи отмечают, что в среднем необходимо вакцинировать около 80% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет к вирусу. Кроме того, он добавил, что важно повсеместно развивать программу реабилитации больных, перенесших тяжелое заболевание.