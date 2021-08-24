Более 100 человек задержали на протестах экоактивистов в Лондоне

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция задержала более 100 человек на протестных акциях, устроенных сторонниками природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении правоохранительных органов Лондона.

Отмечается, что непосредственно во вторник на акциях протеста, которые начали проводиться в Лондоне с 22 августа, полицией были задержаны 40 человек. Ранее представители Extinction Rebellion заявили, что намерены проводить манифестации ежедневно на протяжении двух недель, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии и изменению климата.

Активисты, в частности, требуют от правительства Соединенного Королевства прекратить инвестиции в невозобновляемые источники энергии. В результате протестов во вторник ряд лондонских улиц оказались перекрыты.

Природозащитное движение Extinction Rebellion, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В октябре 2019 года масштабные протесты экоактивистов также продолжались в Лондоне на протяжении двух недель. Всего были задержаны более 1,8 тыс. активистов, а расходы полиции на обеспечение безопасности в связи с демонстрациями превысили $27 млн.