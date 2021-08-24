Рогозин заявил, что Сафронов до сих пор является его советником

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов все еще является сотрудником госкорпорации. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во вторник.

"Да, он является моим советником", - сказал Рогозин эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как уточнил глава Роскосмоса, Сафронов останется советником до вынесения судебного приговора. При этом Рогозин не стал отвечать на вопрос, обсуждал ли он этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года, в отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсант", с июля того же года - в "Ведомостях", 18 мая 2020 года стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.