В центре "Фобос" сообщили, что ЦФО в течение недели ожидают "климатические качели"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жителей Центрального федерального округа в течение недели ожидают так называемые климатические качели: ближайшие два-три дня будут по-осеннему дождливыми и холодными, но в выходные они сменятся ясной погодой с температурой 20-25 градусов тепла, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра нас ждет по-осеннему холодный и дождливый денек. В ряде регионов юго-запада Центральной России, и частично зацепится запад Черноземья, местами выльется до 40-60% всей месячной нормы [осадков] за ближайшие двое-трое суток", - сообщил он.

По словам Тишковца, в этот период в общей сложности в Брянской области выпадет до 46 мм осадков, или 63% месячной нормы за август, в Орловской области - 37 мм, или 58% от месячной нормы, в Тульской области - 35 мм, или 53% месячной нормы, в Курской области - 22 мм, или 58% месячной нормы.

Однако, по словам метеоролога, к выходным дожди утихнут.

"На выходные жителям Центральной России погода подарит сюрприз - будет солнечно, без осадков, ночная температура будет колебаться в среднем от плюс восьми до 13, а днем можно смело рассчитывать на 20-25 градусов. Ни ниже, ни выше - такая идеальная, комфортная и очень приятная погода. Природа не поскупится и выдаст нам бонус за все пережитые катаклизмы", - сказал Тишковец.

Таким образом, отметил метеоролог, жителей Центра России в ближайшую неделю ожидают "климатические качели". "Проливные осенние дожди сменятся потеплением и солнцем на предстоящих выходных. Такой климатический маятник, климатические качели ожидают ЦФО", - отметил он.