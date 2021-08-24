Свыше 1 млрд рублей вложили в развитие профобразования в Новгородской области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей вложено в развитие системы среднего профессионального образования (СПО) в Новгородской области. Об этом ТАСС сообщил во вторник губернатор Андрей Никитин в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

"Мы вложили более 1 млрд рублей. Это и региональные, и федеральные средства, и средства наших предприятий, благотворительные средства. Мы это делаем, чтобы повысить качество обучения и создать систему, которая интересна детям в разных регионах. С 2017 года количество обучающихся [в системе СПО] выросло в два раза. В этом году конкурс в колледжи региона составил до 15 человек на место, к нам приехали студенты из 26 регионов - от Владивостока до Калининграда, от Архангельска до Краснодара и из шести стран. Мы стремимся к тому, чтобы Новгородская область стала центром среднего профессионального образования", - сказал Никитин.

К реформе среднего профессионального образования регион приступил в 2017 году. Сегодня каждый колледж готовит специалистов по компетенциям, необходимым на территории региона. "За два последних года мы открыли 46 новых специальностей, и уже сейчас мы видим результаты этой работы", - отметил губернатор.