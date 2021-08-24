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Путин наградил замминистра энергетики Павла Сорокина орденом Дружбы

Кроме того, президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени спецпредставителя по вопросам международного сотрудничества в области энергетики Сергея Шматко и орденом Дружбы гендиректора Российского энергетического агентства Алексея Кулапина

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замминистра энергетики Павла Сорокина орденом Дружбы. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Сорокина Павла Юрьевича - заместителя министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

Тем же указом Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области энергетики Сергея Шматко. Генеральный директор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин награжден орденом Дружбы.

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