Путин наградил замминистра энергетики Павла Сорокина орденом Дружбы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замминистра энергетики Павла Сорокина орденом Дружбы. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Сорокина Павла Юрьевича - заместителя министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

Тем же указом Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени специального представителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области энергетики Сергея Шматко. Генеральный директор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин награжден орденом Дружбы.