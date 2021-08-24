Гранты форума "iВолга" получили более 30 проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Обладателями грантов молодежного форума "iВолга" стали 34 проекта. На их реализацию авторы получат более 15,5 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.

"По итогам форума были объявлены имена победителей грантовых конкурсов. На Всероссийский конкурс молодежных проектов поступило 308 заявок по девяти номинациям. По результатам экспертной оценки, 34 проекта получат гранты на общую сумму 15 549 000 рублей", - сказано в сообщении.

На сайте форума уточняется, что победителями стали проекты из десять регионов ПФО, а также проекты из Рязанской и Иркутской областей. Среди них, например, проект литературного фестиваля "Ночь рифм" Дарьи Сироткиной из Нижегородской области, квест-походы "History of memory" Сергея Краснова из Чувашии, школа робототехники в районах Пензенской области, проект "Куда потом: кратко о профессиях" Александра Карпова из Татарстана.

Кроме того, в ежегодном грантовом конкурсе Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО принял участие 321 проект. На финальном этапе свои работы представили 68 участников. Всего поддержку получили 20 проектов на общую сумму более 4,1 млн рублей, из них более 1,3 млн рублей выделили на специальные гранты участникам выставки научно-технического творчества молодежи.

"Перед нами стоит множество важнейших задач, без решения которых невозможно развитие страны - в науке, в экономике, в организации общественной жизни. И без энергии молодых, без их смелых мыслей и любви к своей родине мы их решить не сможем. И наш форум - эта важнейшая точка роста, благодаря которой вы получаете опыт, необходимый, чтобы завтра стать в авангарде развития нашей страны", - сказал на закрытии форума Игорь Комаров.

Молодежный форум ПФО "iВолга" прошел в девятый раз в Самаре с 20 по 24 августа под патронатом полпреда президента в ПФО. В этом году он проходил ф онлайн-формате. Организатором мероприятия является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.