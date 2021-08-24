В состав российско-африканского сетевого вуза вошли 12 университетов России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Консорциум "Российско-африканский сетевой университет" (РАФУ) создан на базе 12 российских вузов и научных центов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России во вторник.

"12 российских университетов и научных центров, имеющих богатый опыт научно-образовательного сотрудничества со странами африканского континента, объединились в консорциум "Российско-африканский сетевой университет" (РАФУ). Соответствующее решение принято на состоявшемся накануне учредительном собрании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что первоочередными задачами РАФУ станет создание единого образовательного и научного пространства, выработка механизмов для развития академической и студенческой мобильности, а также содействие межкультурному диалогу и взаимообогащению культур и языков.

"Образовательная модель РАФУ будет работать как единый пул курсов и дисциплин, имеющихся у участников консорциума, на русском, английском и французском языках. Эти же курсы лягут в основу совместных образовательных программ", - сообщает пресс-служба.

В состав участников РАФУ на первоначальном этапе вошли: Южный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Астраханский государственный медицинский университет, Российский государственный гидрометеорологический университет, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Московский государственный университет пищевых производств, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН".