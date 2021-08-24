Опрос: около половины молодых россиян считают критерием успеха наличие семьи

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около половины опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян в возрасте от 18 до 34 лет считают главным критерием успеха в жизни наличие семьи и детей. Об этом рассказал во вторник генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов в ходе форума "Сообщество" Общественной палаты РФ, который проходит в Саранске.

"На первом месте в топ-5 ответов [на вопрос "Что для вас является показателем того, что человек является успешным?"] - наличие семьи, детей и внуков. Среди граждан 18 - 24 лет [так ответили] 47%, в категории 25 лет - 34 года - 51%. Семья как главная ценность в обществе, как категория успеха присутствует", - сказал Абрамов.

На второе место более молодые респонденты поставили карьерный рост, граждане чуть постарше - материальное благополучие. На третьем месте в обеих возрастных группах - наличие работы, которая приносит удовольствие. Достижение поставленных целей и планов - на четвертом месте, а на пятом месте оказались такие критерии успеха, как хорошее образование и признание со стороны окружающих, уважение других людей.

При этом 36% респондентов ответили, что им не хватает материальной обеспеченности, чтобы преуспеть в жизни, связи и знакомств не достает 16% опрошенных граждан, личных качеств - 14%, образования - 11%, социального статуса или происхождения - 8%. Также 7% назвали среди сдерживающих факторов недостаток квалификации, 4% посчитали, что им бы помог удачный брак, а 17% ответили, что уже преуспели.

При этом преуспеть только благодаря своим способностям можно, по мнению молодых россиян, в спорте (97% и 88% ответов соответственно в двух возрастных группах), военной службе (96% и 86%), науке и образовании (92% и 83%), предпринимательстве и бизнесе (86% и 77%), государственном и муниципальном управлении (67% и 46%) и политике (55% и 38%). По словам Абрамова, среди более молодых граждан оценка существования и эффективности социальных лифтов оптимистичнее.

Соцопрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих в 500 городах и поселках городского типа и 100 селах в 80 регионов России. Погрешность исследования - 2,5%.

О форуме

Форум "Сообщество" Общественной палаты РФ, посвященный теме социальных лифтов, проходит в Саранске 24 и 25 августа. Задача форума - выявлять лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединять единомышленников, активизировать развитие гражданского общества в стране и регионах. По итогам форумной кампании 2021 года будут подготовлены предложения и тезисы, которые составят основу ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.