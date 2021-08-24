"Танцующий лес" на Куршской косе закроют на реконструкцию инфраструктуры до 2022 года

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. Дирекция национального парка "Куршская коса" в Калининградской области объявила о закрытии на реконструкцию инфраструктуры экологической тропы "Танцующий лес" с причудливо изогнутыми соснами на его территории. Объект будет недоступен для туристов с 6 сентября до начала турсезона 2022 года, сообщила во вторник пресс-служба парка.

"С 6 сентября 2021 года национальный парк "Куршская коса" закрывает на реконструкцию одну из самых популярных экологических троп - "Танцующий лес". <...> К туристическому сезону 2022 года, после установки ограждений и обновления информационных щитов, планируется открыть "Танцующий лес" для посещения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что реконструкция будет проводиться в рамках национального проекта "Экология". В планах демонтаж деревянных настилов и ограждений, обустройство на протяжении 1,2 км инновационного покрытия шириной 2 м, создание удобной системы навигации, фотозон и расширение трассы маршрута. Обновленная экологическая тропа станет доступной, в том числе для посетителей на колясках и с колясками. Работы по укладке новых настилов планируется завершить до 1 декабря.

Особенностью "Танцующего леса" является изогнутость деревьев, стволы некоторых из которых заворачиваются в кольца. Существует несколько версий причин происходящего от воздействия сильного ветра, который повреждает молодые деревья, до генетических изменений и воздействия вирусов или насекомых-вредителей. Эта территория неизменно становится местом остановки туристов, посещающих Куршскую косу.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м). Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.