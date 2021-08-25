Иностранные туристы смогут получать визу РФ сроком на полгода при наличии брони в отеле

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев, вступает в силу в среду. Подписанный еще в мае президентом России Владимиром Путиным документ предусматривает для иностранных граждан возможность получать туристические визы при наличии забронированного номера в гостинице, внесенной в федеральный реестр.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержаться в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", - говорится в тексте закона.

До сих пор обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранцам на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности - на срок до шести месяцев. Нововведение позволяет не ориентироваться на наличие аналогичной политики других стран в отношении российских туристов.

По мнению руководителя комиссии по визовым вопросам Российского союза туриндустрии Сергея Войтовича, это изменение не сильно скажется на турпотоке в Россию. "Упрощение порядка оформления виз никак не отразится на развитии въездного туризма, поскольку это все большая формальность. Для туроператоров, которые занимаются приемом иностранных туристов, ваучеры и приглашения были лишь дополнительной нагрузкой, ведь визовая поддержка от туроператоров была бесплатной", - указал он.

Войтович обратил внимание на то, что туристы, приезжавшие в Россию как самостоятельные путешественники, прибегали к помощи фирм, предоставляющих визовую поддержку, и закон в большей степени скажется на работе этих организаций. "Для них эти изменения станут убыточными", - подчеркнул он. Эксперт напомнил о введенной с 1 января 2021 года системе выдачи универсальной единой электронной однократной визы для иностранных граждан. По его мнению, именно эта процедура призвана способствовать росту числа иностранных туристов.