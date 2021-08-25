В Уфе открывается финал национального чемпионата WorldSkills

УФА, 25 августа. /ТАСС/. Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2021 состоится в Уфе с 26 по 28 августа, в мероприятии участвуют порядка 1,8 тыс. конкурсантов из 76 регионов России, и около 2 тыс. экспертов. Церемония открытия запланирована на вечер среды, гостей ожидает представление с участием 1 тыс. дронов со светодиодной подсветкой, сообщила пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

"C 26 по 28 августа 2021 в Уфе пройдет деловая программа финала IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Мероприятие станет уникальной платформой для обсуждения экономических, социальных и технологических тенденций, а также выработки решений в области развития профессиональной подготовки кадров в ближайшие 5-10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы финала национального чемпионата.

Деловая программа чемпионата начинается с 26 августа с награждения лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих проекты движения "Ворлдскиллс" в Российской Федерации. Также запланированы панельные сессии, дискуссии и пленарное заседани "Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта". "Одной из центральных тем деловой программы будут вопросы развития системы подготовки кадров для самостоятельной экономической деятельности граждан страны. Участники обсудят особенности подготовки самозанятых граждан, плюсы и минусы специального налогового режима для их деятельности, а также меры по выводу из теневого сегмента. Важнейшими векторами дискуссии статут внедрение новых подходов к обучению и трудоустройству специалистов регионов на основе запросов местных компаний, интеграция требований бизнеса в систему образования, а также вопросы кадрового проектирования инвестиционного развития территорий", - добавили в пресс-службе.

Отдельно на полях мероприятия обсудят реализацию национальных проектов с акцентом на системные меры поддержки предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда".

Церемония открытия и культурная программа

Церемония открытия чемпионата состоится вечером в среду в уфимском амфитеатре на открытом воздухе. "Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 25 августа в парке "Ватан" в 20:00 (18:00 мск). Участники чемпионата соберутся в амфитеатре у сцены в отдельной зоне. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, участники будут изолированы от гостей. Зрители смогут разместиться на склонах. В рамках церемонии открытия запланировано представление с участием тысячи дронов со светодиодной подсветкой, которые летают на высоте от 10 до 300 метров. Хедлайнером торжественного открытия станет Егор Крид, а завершится первый день чемпионата праздничным салютом", - сообщила пресс-служба.

На 26 августа в парке "Ватан" запланировано трибьют-шоу, где прозвучат песни группы "Чайф" и певицы Земфиры. В пятницу артисты Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури покажут спектакль "Потомки Салавата не отступят!", посвященную памяти генерала Минигали Шаймуратова и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 28 августа в парке на большом экране будут демонстрировать мультфильмы региональных мультипликаторов, вечер продолжится кинопоказом, приуроченным акции "Ночь кино". Торжественная церемония закрытия чемпионата также состоится в парке "Ватан", хедлайнером мероприятия будет группа "Дабро", после выступления артистов состоится салют, добавили в пресс-службе.

О чемпионате

Состязания пройдут в рамках нацпроекта "Образование" среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет. В 2021 году организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).