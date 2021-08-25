В Валенсии коммунисты вывесили плакат со Сталиным на здании мэрии

МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Активисты испанской непарламентской Марксистко-ленинской партии (Партии коммунистического возрождения) разместили на балконе здания мэрии Валенсии плакат с портретом руководителя СССР Иосифа Сталина (1879 -1953) в знак протеста против проводимой, по их мнению, в Евросоюзе политики уравнивания коммунизма и нацизма. Об этом во вторник вечером сообщила газета ABC.

По данным издания, плакат провисел на здании всего несколько минут. Кроме лица советского лидера, на нем присутствовала надпись "в защиту Сталина" на испанском языке и эмблема Марксистко-ленинской партии с красной звездой и серпом с молотом. Активисты организации отметили в своем Twitter, что выступают против "криминализации коммунизма и его лидеров" и защищают "революционное наследие".

"В 2009 году ЕС издал резолюцию [имеется в виду резолюция Европарламента "О европейском сознании и тоталитаризме" от 2 апреля 2009 года], в которой провозгласил 23 августа днем памяти жертв сталинизма и нацизма [в тексте резолюции предлагалось объявить этот день "общеевропейским днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов"], тем самым в отвратительной форме попытавшись уравнять нацизм и коммунизм в рамках своей теории о тоталитаризме", - написали они. "Коммунизм сокрушил нацизм и капитализм, который его финансировал. 9 мая, который в ЕС отмечают как день мира [день памяти и примирения отмечается во многих европейских странах 8 мая], является днем победы в войне [Великой Отечественной]", - подытожили представители партии. В своем Twitter они также разместили фотографию плаката со Сталиным, прикрепленного к забору напротив Бранденбургских ворот в Берлине.

Руководство Валенсии заявило, что не имеет никакого отношения к этой акции. Оппозиционные политические силы (консервативная Народная партия и крайне правая партия "Вокс") обвиняют местные власти в бездействии, призывая провести расследование инцидента и наказать виновных.

24 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал "полным бредом" принятую в сентябре резолюцию Европарламента о том, что якобы СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Российский лидер подчеркнул, что Советский Союз был одной из последних стран, которые подписали пакт о ненападении с нацистской Германией, отметив, что "все ведущие страны Европы это сделали до СССР".