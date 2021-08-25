Исследование: число диабетиков среди молодежи в США выросло почти в два раза за 16 лет

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Число американских подростков с диабетом увеличилось почти вдвое с 2001 по 2017 год. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного во вторник в медицинском журнале JAMA Network Open.

По его сведениям, за указанный период число жителей США в возрасте от 10 до 19 лет с диабетом второго типа выросло на 95,3%. Число подростков с диабетом первого типа за это же время выросло на 45,1%. Как отмечают ученые, наибольший прирост диабетиков среди молодежи до 19 лет зафиксирован у темнокожих и латиноамериканцев.

"Рост заболеваемости диабетом второго типа может быть вызван растущими темпами детского ожирения, влиянием ожирения и диабета [у матери] во время беременности, или ростом числа проверок на диабет", - приводит агентство Reuters слова руководителя исследования Джин Лоуренс.

Исследование проводилось в четырех регионах Соединенных Штатов, среди клиентов одной из компаний по медстрахованию, а также в ряде резерваций коренных американцев, ученые сравнивали контрольные даты 2001, 2009 и 2017 годы.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, каждый десятый житель страны (10,5%) болеет диабетом.