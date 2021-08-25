СМИ: полиция нашла гидрокостюм, который мог использовать приплывший с Кунашира россиянин

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Японская полиция обнаружила гидрокостюм, который предположительно мог использовать россиянин, приплывший с Кунашира на Хоккайдо. Об этом сообщил в среду телеканал STV.

По его сведениям, полицейские обследовали береговую линию вдоль поселка Сибецу. В результате недалеко от берега в кустах им удалось найти гидрокостюм и некоторые другие вещи, которые, как считается, могут принадлежать этому мужчине. Как отметил один из жителей поселка, который встретил россиянина перед тем, как того обнаружила полиция, он говорил по-японски отдельными словами. В частности, он произнес "нет паспорта, Кунашир, приплыл".

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. По данным японских СМИ, мужчина может обратиться с прошением об убежище к властям третьей страны.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что миграционные власти Японии установили личность гражданина РФ. Его зовут В.Ф. Нокард. В диппредставительстве отметили, что добиваются представления допуска к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов.