Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию за неделю со 148 до 163 стран

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию со 148 до 163 стран. Расширилось распространение также вариантов "альфа", "бета" и "гамма", сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что возникновение этих штаммов "говорит о важности поддержания мер в области общественного здравоохранения и социальных мер, а также о необходимости расширения охвата вакцинацией от вируса SARS-CoV-2".

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". Согласно приведенным в бюллетене ВОЗ сведениям, штамм "альфа", впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 192 странах и территориях (на две больше, чем на предыдущей неделе). Вариант "бета", который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 141 государстве (на три больше, чем неделей раньше). Штамм "гамма", обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 86 странах (на четыре больше по сравнению с предыдущими семью днями). В свою очередь дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за неделю со 148 до 163 стран и территорий.

По данным ВОЗ на 24 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 212 357 898 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 4 439 843 человека.