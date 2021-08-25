Спрос на курьеров вырос в 3,3 раза летом 2021 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество вакансий для курьеров выросло летом 2021 года в 3,3 раза по сравнению с летом 2020 года и превысило 25 тыс. предложений. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге курьерам готовы предложить зарплату более чем в 64 тыс. рублей, говорится в исследовании Headhunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Количество вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в России, выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысило 25 тыс. предложений", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что среди регионов по количеству вакансий для курьеров лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Реже всего такие вакансии открывали в Чукотском АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай и Республике Тыва.

За год количество вакансий для курьеров в столице выросло на 160% и сейчас составляет 6 тыс., в Санкт-Петербурге требуются почти 3 тыс. курьеров (рост на 172% год к году), а Московской области - 2 тыс. (рост 285%).

Среди регионов, вошедших в топ-20 по количеству вакансий, самую высокую медиану зарплаты курьерам предлагали в Московской области - 67 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 64,5 тыс. рублей, в Москве - 64 тыс. рублей. В среднем по России медиана предлагаемой зарплаты составляет 57,3 тыс. рублей.