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Смена власти в Афганистане

Мексика предоставила убежище женской сборной Афганистана по робототехнике

Как сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард, при рассмотрении запросов на предоставление убежища особое внимание будет уделяться прошениям женщин и детей

МЕХИКО, 25 августа. /ТАСС/. Власти Мексики предоставили убежище участницам сборной Афганистана по робототехнике. Об этом сообщил во вторник вечером (утро среды мск) в своем Twitter министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

"Мы приняли первых запросивших временного убежища в Мексике из Афганистана, они входят в команду по робототехнике этой страны <...>, - говорится в записи. - Добро пожаловать!" Эбрард 18 августа проинформировал о том, что Мексика начала обработку запросов на предоставление убежища, направленных гражданами Афганистана. При этом глава МИД указал, что особое внимание будет уделяться прошениям женщин и детей.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанМексикаСмена власти в Афганистане
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