Около пещерного города Мангуп в Крыму обнаружили ранее неизвестное поселение

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Ученые обнаружили ранее неизвестное средневековое поселение на склонах крымской горы Мангуп-Кале, на плато которой располагался город - столица княжества Феодоро, сообщил ТАСС руководитель Мангупской археологической экспедиции Александр Герцен.

"Современные методы исследования позволили в этом году больше узнать о расположенном здесь раннесредневековом некрополе, но, кроме информации о нем, были получены данные, которые позволяют прийти к выводу, что здесь находилось одно из поселений городского посада [неукрепленного ближнего пригорода]", - сказал Герцен.

Он пояснил, что сотрудники экспедиции, аспиранты и студенты исторического факультета проводили съемку, используя современную технику - тахеометры и сканеры, что позволило получить высокоточную схему рельефа местности. Сделать это без такой аппаратуры было практически невозможно, так как склон густо зарос кустарниками и деревьями.

Выявлены искусственные террасы, на которых располагались жилые и хозяйственные постройки времени жизни княжества Феодоро (XIV-XV вв.), а может быть и ранее. Эта находка позволяет сделать выводы о принципах организации средневековых поселений в горах Крыма - ученые увидели, что при городах здесь были и такие поселения. "Более точные выводы можно будет сделать только после археологических раскопок", - рассказал ученый.

"Если же говорить о некрополе, то также получены любопытные данные. К сожалению, могильник был сильно разграблен в 1990-е годы. Мы знали, что, он начал формироваться примерно с IV века нашей эры, когда в этом районе Крыма начали расселяться готы и аланы. Вероятно, это самый ранний некрополь Мангупа. В этом году, кроме типичных для этого периода погребальных сооружений - склепов и могил с подбоем, впервые зафиксированы около десятка курганов, с которых, видимо, и началось формирование некрополя", - добавил Герцен.

В VI-VIII веках в горах Крыма располагалась страна Дори - область в округе Херсонеса (на месте этого города сейчас находится Севастополь), населенная готами и аланами, принявшими христианство. Она находилась, как и значительная часть крымского побережья, под протекторатом Византийской империи. В конце VIII-IX веках этот район оказался под властью хазар, но затем Византия вернула себе контроль над ним. В XIII-XIV веках здесь усилилось влияние государства монголо-татар, Золотой Орды. В процессе ее ослабления местное христианское население объединилось под властью, предположительно, местной знатной византийской фамилии - и крепость на Мангупе, восстановленная после длительного упадка, стала столицей образовавшегося княжества Феодоро.