В Крыму не планируют новых жестких антиковидных мер

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ситуация с новым коронавирусом в Крыму стабилизировалась и власти региона рассчитывают, что вводить жесткие меры не придется, сообщил ТАСС в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России" глава республики Сергей Аксенов.

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"Мы стабилизировались. Даже в некоторых случаях идем немножко в минус, уже не в рост. Будем надеяться, что ситуация не потребует дополнительных жестких мер. Проскочим, думаю", - сказал Аксенов.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовали вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. В некоторых курортных районах Крыма до 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, также ограничили проведение развлекательных мероприятий. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 67 тыс. случаев заражения, выздоровели около 58 тыс. человек, умерли около 2 тыс. пациентов.