В Москве завершили реконструкцию 12 прудов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию 12 прудов, работы на 15 водоемах еще продолжаются. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", - сказал Бирюков.

Он отметил, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды. "Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - добавил заммэра.

Бирюков напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.