В Новосибирской области началось строительство синхротрона четвертого поколения "СКИФ"

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Строительство уникального по своим характеристикам источника синхротронного излучения поколения 4+ Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") началось в новосибирском наукограде Кольцово. Установка позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в различных областях науки - от химии и физики до геологии и материаловедения, сообщил в среду на строительной площадке "СКИФа" вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Этот день точно войдет в историю российской, и, я думаю, мировой науки. Сегодня мы вместе с вами даем старт строительству источника синхротронного излучения Центра коллективного пользования с романтическим названием "СКИФ". Будет создана по указу президента со сроком до конца 2023 года установка уже с первой станцией, которая по своим параметрам будет не только соответствовать мировым стандартам, но по некоторым их даже превосходить", - сказал он, отметив, что установка станет центром притяжения научных кадров.

При этом, как отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, синхротрон построят исключительно силами российских ученых. "Такие установки или подобные им могут построить только несколько стран в мире, имеющие большие научные заделы, серьезные научные школы. Обращаю внимание, что "СКИФ" спроектирован и полностью построен из собственных компонентов российскими исследователями", - сказал министр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь сообщил, что проект синхротрона стал флагманским для региона, добавив, что на территории появится 29 новых зданий.

На месте будущего административного корпуса синхротрона установили стелу, посвященная фотону - элементарной частице, используемой при исследовании материи. Стела высотой в несколько метров выполнена в форме греческой буквы "гамма". Символический старт строительству ЦКП "СКИФ" дали с помощью закладки в основание памятника капсулы времени, которую планируется открыть в 2035 году. Учащиеся Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском государственном университете вложили в капсулу свои пожелания будущим исследователям "СКИФа".

Об установке

Синхротрон представляет собой ускоритель, в котором частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

На "СКИФе" разместятся экспериментальные станции, в первую очередь планируется построить шесть станций, еще две станции планируется создать для новосибирского центра вирусологии "Вектор".

Генпроектировщик объекта - АО "Центральный проектно-технологический институт". Единственным изготовителем технологически сложного оборудования для "СКИФ" определили Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. В мае 2021 года правительство России определило АО "Концерн Титан-2" генеральным подрядчиком строительства ЦКП "СКИФ", включая монтаж инженерных систем и оборудования. Как сообщал директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров, всего на изготовление оборудования ускорительного комплекса будет потратили 12,5 млрд рублей.