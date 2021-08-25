"Союзмультфильм" откроет парки развлечений в Казани, Перми и Геленджике

ТАСС, 25 августа. "Союзмультфильм" осенью 2021 года планирует открыть тематический парк развлечений в Казани, а в 2022 году завершить строительство парка в Перми. Кроме того, компания выбирает площадку для строительства парка развлечений в Геленджике и обсуждает с властями бизнес-модель проекта, сообщил ТАСС директор студии Борис Машковцев.

Первый "Союзмультпарк" располагается в одном из павильонов на ВДНХ, его площадь составляет более 2 тыс. кв. м. Проект позволяет детям и взрослым получить новые навыки, раскрыть свои таланты, по-новому взглянуть на мультфильмы, погрузиться в мир анимации и современных технологий.

"Проект оказался масштабируемым, удобным для дальнейшего развития. Мы с несколькими регионами сейчас обсуждаем этот проект: где-то дошли до заключения договоров и запуска строительства, где-то пока речь идет о выборе площадки и обсуждении бизнес-модели - это как раз случай Геленджика. Сейчас [идет строительство парков] в Казани и Перми. В Казани [парк будет открыт] уже этой осенью, в Перми - на следующий год", - сказал Машковцев.

Он добавил, что проекты по строительству тематических парков развлечений являются одной из основных форм развития студии.