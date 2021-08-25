Москвичи на сайте "Активный гражданин" выбрали имя для спасенной в Якутии белой медведицы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Белую медведицу, спасенную в мае в Якутии и проходящую реабилитацию в Московском зоопарке, москвичи назвали Томпа. Голосование по выбору имени для нее проходило на портале "Активный гражданин", сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Собственные варианты имени предложили более 10 тыс. москвичей, однако большинство проголосовавших все же поддержало имя Томпа. Пользователи "Активного гражданина" не в первый раз выбирают имя для обитателей зоопарка. Там живет еще одна спасенная медведица, которой москвичи выбрали имя Хатанга", - рассказал руководитель государственного казенного учреждения "Новые технологии управления" Александр Пищелко, слова которого приводятся в сообщении.

В этот раз в голосовании приняли участие более 162 тыс. человек. Из них 44,12% поддержали имя Томпа, которое созвучно Томпонскому району, где нашли медведицу, а 37,75% проголосовали за имя Айталина, которое в переводе с якутского означает "судьба путешествия". В числе предложенных имен также были Умка, Снежинка, Маша, Герда, Якуточка, Белоснежка и Тайга.

Истощенная молодая белая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. 22 мая попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России ее отправили в Московский зоопарк для реабилитации. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, Русского географического общества, Минобороны России и специалистов зоосада.