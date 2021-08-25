ДВФУ откроет на ВЭФ техно-гостиную с презентацией технологий и научных разработок

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) откроет техно-гостиную "Инвестиции в Дальний Восток: Технологии. Образование. Наука", где представит передовые технологические решения и приоритетные научные разработки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Техно-гостиная, которую в рамках ВЭФ университет организует совместно с Минобрнауки, Минвостокразвития, Агентством стратегических инициатив, призвана привлечь максимальное внимание к проектам в области образования и науки для формирования инновационной экосистемы Дальнего Востока. Здесь же ДВФУ презентует свою заявку на участие в госпрограмме поддержки ведущих университетов страны "Приоритет-2030", - сообщил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель, которого процитировала пресс-служба.

Деловая программа техно-гостиной включает треки "Приоритет-2030", "Наука", "Образование", "Высокие технологии" и "Новые территории". Параллельно пройдут презентации научных центров по направлениям нейробиологии, биотехнологий, квантовых и информационных технологий, экспертные сессии по развитию карбоновых полигонов, робототехники, установки "мегасайенс" и сквозных цифровых технологий, а также деловой завтрак с министром науки и высшего образования и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, посвященный приоритетам развития дальневосточных университетов в рамках консорциума "Дальний Восток: пространство возможностей".

"Ряд дискуссий будет посвящен вопросам развития предпринимательства, формированию дальневосточного кадрового резерва и развитию новых территорий острова Русский. В рамках техно-гостиной будут представлены результаты реализации успешных программ ДВФУ, таких как Executive MBA, Master of Public Administration и "Дальневосточный старт". Запланировано к подписанию более 20 соглашений о сотрудничестве с институтами развития и партнерами", - сообщили в пресс-службе.

Тематические зоны

Техно-гостиная будет включать три тематические зоны: технологии, образование и наука. Отдельно представят проекты Минобрнауки России "Приоритет-2030" и Год науки и технологий в формате интерактивных информационных инфографик и цифровой библиотеки акции "На острие науки". Также здесь можно будет познакомиться с VR/AR-продуктами для образования и медицины.

Эксперты ДВФУ презентуют здесь научные проекты в области исследований лекарственных препаратов из морских соединений, шельфового строительства, геномной и регенеративной медицины. Более 30 проектов представят резиденты технопарка "Русский" ДВФУ, выпускники программ "Дальневосточный старт" и "Стартап как диплом". Впервые состоится презентация Инновационного научно-технологического центра "Русский". Его представители расскажут о новых возможностях для технологических предпринимателей, перспективах развития территории в рамках строительства новой инфраструктуры, а также высокотехнологичных проектах потенциальных резидентов. Гости и участники ВЭФ смогут также познакомиться с разработками Центра проектной деятельности ДВФУ по направлениям аэрокосмическая техника, робототехника, интернет вещей, нейротехнологии и биотехнологии.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В 2021 году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в ДФО.