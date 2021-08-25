МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Опрос сервиса "Работа.ру" показал, что Москва стала наиболее популярным городом для работы и учебы среди респондентов в возрасте 18-25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Москва стала наиболее привлекательным городом для учебы и карьеры - такие результаты показал опрос сервиса "Работа.ру". Согласно результатам исследования, 46% опрошенных молодых россиян назвали Москву лучшим городом для молодых специалистов. Наиболее привлекательным для респондентов стали возможности карьерного роста (68%) и высокие зарплаты (66%). В тройку лидеров среди лучших по мнению респондентов городов вошли Санкт-Петербург и Новосибирск", - сказали в пресс-службе.

В опросе приняли участие более 2,4 тыс. пользователей сервиса в возрасте 18-25 лет из всех регионов страны, молодые люди могли выбрать несколько предпочтительных городов для переезда.

Среди важных факторов определения городов для переезда участники опроса называли уровень заработной платы, наличие рабочих мест, высокий уровень жизни, развитие инфраструктуры, перспективы трудоустройства по выбранной специальности, экологию, возможности для досуга и занятий спортом и качество образования.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, чьи слова приводит пресс-служба, столица создает комфортные условия для работы и давно стала центром притяжения для специалистов со всей страны. Так, в допандемийный 2019 год в Москве работали более 1,55 млн человек, приехавших из других регионов страны, причем с 2011 года этот показатель вырос почти в 1,5 раза. Во время пандемии из-за введенных весной 2020 года ограничений число иногородних сотрудников снизилось до 1,44 млн человек, однако рынок труда постепенно восстанавливается.

"В Москве сосредоточены офисы крупнейших российских, зарубежных и транснациональных компаний, широко развито частное предпринимательство практически во всех отраслях. А молодые предприниматели, решившие открыть свое дело, могут рассчитывать на информационную и инфраструктурную поддержку города. Для этого мы развиваем технопарки и бизнес-инкубаторы, поддерживаем инновации и научно-технические разработки, оказываем помощь в ярморочно-выставочной деятельности, в том числе и международной, реализуем программы финансовой поддержки в виде субсидий, грантов, компенсаций и льгот", - добавил он.

Популярность Москвы

В пресс-службе отметили, что основные причины популярности Москвы как центра межрегиональной трудовой миграции - насыщенная деловая жизнь города, развитая инфраструктура и активная поддержка предпринимателей со стороны городских властей. Помимо возможностей для профессиональной реализации, Москва активно развивается во всех направлениях, создавая комфортные условия для жизни в городе. Развитие городской инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей города является одним из приоритетов бюджетной политики Москвы.

"За семь месяцев 2021 года программные расходы московского бюджета составили более 1,67 трлн рублей, из них 330 млрд рублей [было выделено] на социальную поддержку жителей Москвы, 282,9 млрд рублей - на развитие программы "Столичное здравоохранение", 228,0 млрд рублей - на программу "Столичное образование", 114,2 млрд рублей - на программу "Жилище", 35,4 млрд рублей - на программу "Развитие городской среды" и 58,3 млрд рублей - на реализацию программы "Развитие цифровой среды и инноваций", - перечислил Пуртов.