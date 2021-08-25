В мире сделали более 5 млрд прививок от коронавируса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 5 млрд. Около половины из них приходятся на две страны - Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент в мире сделано 5,002 млрд прививок от коронавируса. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от COVID-19 и число сделанных прививок.

В таких государствах, как Мальта, Исландия, Португалия, ОАЭ и Сейшелы, хотя бы одним компонентом привились уже более 75% населения.

В США, которые находятся на третьем месте по количеству введенных доз (более 0,36 млрд), к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей в возрасте от 12 лет (более 200 млн американцев). По словам президента страны Джо Байдена, это позволило спасти более 100 тыс. жизней.

В России, согласно подсчетам ТАСС на основе данных региональных властей, число прошедших первый этап вакцинации на прошлой неделе превысило 40 млн. Таким образом, по крайней мере первую прививку получили уже около 28% всего населения страны и 35% ее взрослых жителей.

Всего в мире в гражданском обороте находятся более десяти вакцин от коронавируса, в том числе "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты концерна Pfizer и его партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.