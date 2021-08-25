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Жителей московского региона в среду ждет комфортная погода

Температура будет не жаркой, в Москве до 18-20 градусов, в регионе - до 17-22 градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Москву и Подмосковье в среду днем ждет комфортная погода, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Температура будет не жаркой, но вполне укладывающейся в рамки климата. Большую часть дня мы будем находиться под влиянием антициклона. При облачной погоде с прояснениями обойдется без осадков. В течение дня в Москве температура повысится до 18-20 градусов, в регионе до 17-22 градусов тепла", - сказала она.

По словам Волосюк, вечером с приближением юго-западного атмосферного фронта начнутся дожди, которые в ночь на четверг усилятся. Ветер в течение дня будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. "Это нормальное для Москвы давление", - заметила метеоролог.

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