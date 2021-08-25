Взыскание с бывшей супруги Фургала 267 млн рублей в пользу МСП-банка признали законным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы Николая Мистрюкова и Ларисы Стародубовой - бывшего делового партнера и бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, с которых взыскана в пользу МСП-банка задолженность по кредитному договору в размере около 270 млн рублей. Как уточнили ТАСС в суде, тем самым решение суда первой инстанции вступило в силу.

"Судебное постановление Замоскворецкого районного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы представителей ответчиков и их самих - без удовлетворения. Решение вступило в силу", - рассказала собеседница агентства.

19 октября прошлого года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил исковые требования акционерного общества "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП-банк") и взыскал солидарно с Мистрюкова и Стародубовой задолженность по кредитному договору в размере 267 070 543 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 тыс. рублей. Соответчиками по иску акционерного общества также являются бизнесмен из Хабаровска Георгий Гельфер и столичный предприниматель Андрей Михеев.

Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву. Он находится в столичном СИЗО. По данным следствия, экс-губернатор причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших, которым предоставлена госзащита в связи с угрозами в их адрес.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей. 10 сентября 2020 года Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения Мистрюкову и отпустил его из СИЗО под домашний арест. Как сообщил ранее источник ТАСС, экс-партнер Фургала заявил следствию, что бывший губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов. Адвокат Мистрюкова заявил ТАСС, что резкое ухудшение здоровья его подзащитного стало основной причиной для смягчения ему меры пресечения.