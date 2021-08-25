Суд в Новосибирской области заблокировал 14 сайтов, продававших поддельные медсправки

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области по иску прокуратуры заблокировал 14 интернет-ресурсов по продаже поддельных больничных листов и медицинских справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Прокуратура Здвинского района Новосибирской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила 14 интернет-сайтов по продаже больничных листов и медицинских справок, в том числе об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19), без прохождения медицинского осмотра и посещения врача. Посетители сайтов могли на дому получить такие справки", - говорится в сообщении.

Для устранения нарушений прокуратура предъявила в суд семь заявлений о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. Требования были удовлетворены в полном объеме.

"Вступившие в законную силу решения суда прокуратура направила в Роскомнадзор для включения интернет-ресурсов в перечень запрещенных, а также ограничения доступа к их просмотру (сайты заблокированы)", - рассказали в ведомстве.