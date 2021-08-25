В ЦФО зарегистрировали первые заморозки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первые заморозки зафиксированы в Тверской и Смоленской областях в ночь на среду, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями. Так, в Лесном Заповеднике (Тверская область) минимальная температура составила минус 0,2 градуса, в Демидово (Смоленская область) ровно ноль градусов", - сказал он.

По словам Тишковца, в Москве впервые за последние 82 дня воздух остыл ниже 10 градусов тепла. "Минимальное значение - плюс 8,2 градуса, что соответствует сентябрьской климатической норме", - отметил Тишковец.