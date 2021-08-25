Более 30 тыс. москвичей прошли обучающие программы центра "Моя карьера" в 2021 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. человек приняли участие в бесплатных обучающих программах московского центра "Моя карьера" с начала нынешнего года, сообщается в среду на сайте мэра столицы.

"У наших клиентов большой спрос на получение дополнительных знаний, которые помогают грамотно представить себя работодателю, успешно адаптироваться на новом месте работы, управлять эмоциями. Востребованы занятия по цифровой грамотности и раскрытию предпринимательского потенциала. Только с начала года около 30 тыс. горожан прошли бесплатные обучающие программы, способствующие профессиональному развитию", - сказала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме этого, почти 25 тыс. человек прошли групповые тренинги и вебинары в московском центре "Моя карьера". Горожане ежедневно посещают специально разработанные занятия и мастер-классы по четырем основным направлениям: мастерские развития навыков современного человека, эффективного трудоустройства, предпринимательства и самозанятости, цифровой грамотности.

Помимо этого, с начала 2021 года более 5 тыс. москвичей получили индивидуальные консультации. Так, специалисты центра помогли психологически адаптироваться 2,8 тыс. москвичей, более 3 тыс. человек получили консультации по профессиональному самоопределению и выбору подходящей сферы деятельности.

Услуги центра "Моя карьера" предоставляются бесплатно. Получить онлайн-консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи на портале mos.ru.