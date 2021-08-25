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Пользователи в США и Канаде пожаловались на сбои в работе Netflix

В частности, информировавшие о неполадках в США жалуются на проблемы с подключением

ТАСС, 25 августа. Неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в сегментах интернета в США и Канаде. Об этом сообщил на своем сайте сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, пользователи в упомянутых выше странах испытывают трудности с просмотром видео. Информировавшие о неполадках в США (36%) жалуются на проблемы с подключением. В свою очередь большая часть пользователей из Канады, сообщивших о сбое (75%), отмечает неполадки в работе сайта.

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