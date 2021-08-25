Чернышенко заявил, что исследователи в РФ должны увеличить скорость разработки технологий

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Российские научные коллективы и инновационные компании должны увеличивать скорость разработки новых технологий, в частности информационных, заявил в ходе пленарного заседания международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Нам нужно увеличивать скорость разработки. Я общаюсь с коллегами нашими, исследователями, спрашиваю, когда будет результат. В 2025 году, в 2026 году. При этом смотришь сопоставимые работы - гораздо быстрее они в странах, с которыми мы конкурируем", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что особенно заметным этот недочет является в части информационных технологий. Вице-премьер указал, в частности, на необходимость создания систем и сервисов хранения и обработки больших объемов данных, которые востребованы научными коллективами и позволяют ускорять исследовательскую работу в разных сферах. В качестве примера он привел такие системы, как европейская EOSC и американская Data One. "Ничего подобного у нас нет", - подчеркнул Чернышенко.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.