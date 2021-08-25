Финансирование объединенной госпрограммы научного развития составит более 1 трлн рублей

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Финансирование новой государственной программы научно-технологического развития России оценивается более чем в 1 трлн рублей. Данная программа сконцентрирует финансирование различных программ, связанных с наукой, сообщил в ходе пленарного заседания форума "Технопром" в Новосибирске вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Будет уместно сказать о новой системе управления научно-технологической инициативой, которая будет отражена в государственной программе научно-технологической инициативы. На нее предусмотрены очень серьезные средства, которые по поручению президента сконцентрированы из различных, разрозненных программ, где есть направления затрат, связанные с наукой. Совокупный бюджет, который объединила эта программа впервые в истории нашей науки, - это более 1 трлн рублей, это очень серьезная сумма", - сказал Чернышенко.

По его словам, эта сумма может быть увеличена еще сильнее за счет программ социально-экономического развития. Он отметил, что на октябрьском совете по науке при президенте РФ будет представлена данная программа и будут определены направления.

Кроме этого, Чернышенко добавил, что около 70% инвестиций в российскую науку поступают от государства и только 30% являются частными, что отличает Россию от всего мира.

"У нас перевернутая воронка. У нас 70% инвестиций в науку государственные, и только 30% идут из бизнеса, хотя во всем мире - это обратная пропорция. Это отчасти связано с тем, что у нас преимущественно эффективным и качественным заказчиком является наш оборонно-промышленный. И они очень хорошо выстраивают эту систему, в гражданке, к сожалению, не так. И нам действительно нужно будет и есть чему поучиться у оборонщиков, с точки зрения, ответственности за разработку конкретного изделия", - сказал он.

О форуме

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе из Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.