Синоптики заявили, что аномальная жара на Урале спадет к выходным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жара до 30-40 градусов, порывы ветра и сухие грозы прогнозируются в регионах Урала до конца рабочей недели. Ситуация изменится в выходные, когда ожидается похолодание до 20 и ниже градусов, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Что касается погоды на Южном и Среднем Урале, то в среду сохранится аномально жаркая, местами рекордно теплая погода. Дневные показания термометров вновь устремятся на штурм 30-35-градусных отметок. Местами в оренбургских степях [будет] до плюс 40 градусов. Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Курган, Тюмень - это вот в среду очаг экстремальной жары. <…> Прохлада придет к концу недели. Жара спадет до климатической нормы, в выходные будет даже ниже 20 градусов", - рассказал он.

По словам Тишковца, до конца рабочей недели уровень пожарной опасности на Урале будет чрезвычайно высоким, так как помимо рекордной жары прогнозируются сильный ветер и сухие грозы. "Зона порывистого ветра охватит и все Предуралье и сам Урал. Соответственно, порывы ветра будут достигать до 10-15 м/с, а значит те очаги пожаров, которые сейчас наблюдаются в регионе, их будет только раздувать, - рассказал он. - Плюс еще вероятность сухих гроз. Атмосфера высушена, как белье выжата. Никакой влаги с ветра и сухие грозы, а они тоже в 8-10% являются причиной возгораний".