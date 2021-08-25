Свыше 100 медиков получили статус "московский врач" с начала года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 100 специалистов городских больниц и поликлиник получили статус "московский врач" с начала нынешнего года. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Еще 108 специалистов городских больниц и поликлиник получили почетный статус "московский врач". Среди них больше всего дерматовенерологов - 22 человека, специалистов ультразвуковой диагностики и неонатологи - 18 и 12 человек соответственно. Всего экзамен сдавали врачи 15 специальностей", - говорится в сообщении.

Общее количество обладателей статуса "московский врач" превысило 1,5 тыс. Среди получивших его больше всего психиатров, хирургов и врачей общей практики. Всего в настоящий момент получить статус можно по 29 специальностям.

Проект был запущен департаментом здравоохранения Москвы в 2017 году. Претендовать на статус могут специалисты, имеющие действующий сертификат врача и опыт работы в медицине не менее пяти лет. Врачи, успешно прошедшие оценку профессионального уровня, получают свидетельство о присвоении статуса и специальный нагрудный знак отличия. Свидетельство действует пять лет.

Специалист, обладающий статусом "московский врач", получает ежемесячную надбавку в размере 15 тыс. руб. Если он работает по нескольким специальностям и получил по ним статус, то надбавку ему будут начислять по каждой из них.