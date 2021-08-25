Бурматов направил в кабмин законопроект о лечении животных лекарствами для людей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") разработал и направил в правительство законопроект об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Об этом депутат сообщил ТАСС в среду, текст документа имеется в распоряжении агентства.

"Прошу дать поручение подготовить заключение правительства Российской Федерации на проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 17 и 26 федерального закона "Об обращении лекарственных средств" (в части установления упрощенной процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения для лечения домашних животных)", - отмечается в документе, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Законопроект предлагает установить упрощенную процедуру госрегистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, которые прошли необходимые исследования, а также зарегистрированы в РФ в качестве лекарственных средств для медицинского применения. Так, поясняет Бурматов, применение лекарственных препаратов сегодня возможно, если они зарегистрированы в соответствующем реестре. Всего таких реестров два - для медицинского и ветеринарного применения. "Данные реестры ведутся разными государственными органами. Соответственно, чтобы ветеринарная клиника или ветеринарный врач могли применять какой-либо медицинский препарат для лечения домашних животных, этот препарат должен быть внесен в реестр лекарственных средств для ветеринарного применения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в госреестре лекарств для ветеринарного применения содержится всего около 2 тыс. позиций, в то время как в госреестре лекарств для людей - более 18 тыс. Между тем, как отмечает Бурматов, животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, процесс их лечения сопоставим.

"Ветеринарные клиники и ветеринарные врачи остро нуждаются в использовании лекарственных препаратов для медицинского применения в своей деятельности, так как они часто эффективнее, а иногда не имеют аналогов лекарственных препаратов, включенных в ветеринарный реестр. Это означает, что формально ветеринарный врач не имеет необходимых средств для лечения животного, хотя объективно ничто не препятствует использованию нужного медицинского препарата, так как практика применения таких препаратов уже давно сложилась", - объясняет автор инициативы.