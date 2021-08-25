Адвокат: дело Голубкина о госизмене связано с сотрудничеством с европейским институтом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении ученого-физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина было возбуждено по причине его участия в совместном проекте Московского физико-технического института (МФТИ) и одного из европейских институтов. Об этом журналистам сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Государственную измену чекисты усмотрели в том, что он принимал участие в официальном международном проекте, заключенном по контракту между МФТИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе. На все эти отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации", - сказал Павлов.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о проекте Hexafly-Int (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles), посвященном исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.

Валерий Голубкин - физик-теоретик, профессор, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.

В апреле 2021 года Валерий Голубкин был обвинен в государственной измене.

"Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления. Вину он не признает", - подчеркнул Павлов. Суд продлил ученому арест до 12 сентября.