В Швеции зарегистрировали 68 тыс. жалоб на побочные эффекты вакцин против COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /ТАСС/. Управление медицинских препаратов получило 68 тыс. заявлений о побочных реакциях при вакцинации против коронавируса. Об этом в среду сообщает Шведское радио.

Десятая часть жалоб уже расследована. В 280 случаях есть подозрения о связи между прививкой и смертью иммунизированного. Однако их не следует интерпретировать как подтвержденную связь между вакциной и летальными исходами, подчеркивают в ведомстве. "Их следует интерпретировать так же, как и все заявления о побочных эффектах. Сообщается о подозрениях, но в то же время могут быть совершенно другие обстоятельства, которые могут повлиять на это", - пояснила руководитель отдела по вопросам побочных эффектов Карин Венгемир.

В Швеции 6 640 460 человек (81,1% населения старше 18 лет) получили первую дозу препарата против COVID-19, 5 320 342 (65%) привиты полностью.