Кабмин дополнительно выделил более 21 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направляет регионам еще более 21,5 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте кабмина.

Мишустин 17 августа заявил о планах выделить дополнительные средства на эти цели на заседании правительства. Тогда премьер напомнил, что в нынешнем году на выплаты на детей уже было направлено 254 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет получают семьи с низкими доходами. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.